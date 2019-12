Van Gerwen in WK finale darts na moeizame overwinning

Michael van Gerwen heeft de finale van het WK darts gehaald. In de halve finale rekende de huidig wereldkampioen met 6-3 af met de Engelsman Nathan Aspinall. De Brabander kan zijn wereldtitel op Nieuwjaarsdag prolongeren tegen Peter Wright, die voor de tweede keer in zijn carrière in een WK finale staat.

De halve finale was een wisselvallige wedstrijd, met veel persoonlijke fouten. Geen van de twee darters wisten de eerste vijf sets zelf te winnen, dat lukte pas in de zesde set bij van Gerwen die zo op 4-2 kwam. Hoewel Aspinall nog even terug leek te komen, gaf Van Gerwen de voorsprong niet meer uit handen en eindigde de halve finale in 6-3, waardoor ‘Mighty Mike’ voor de vijfde keer in zijn loopbaan in een WK finale staat.

OfficialPDC PDC Darts VAN GERWEN IS INTO THE FINAL! Michael van Gerwen defeats Nathan Aspinall 6-3 and sets up a repeat of the 2014 World Championship Final as he faces Peter Wright on New Year’s Day in search of a fourth world title… https://t.co/WC78QBGl7c 30 december 2019 @ 22:56 Volgen

Zijn tegenstander op 1 januari is Peter Wright, die zijn halve finale met 6-3 won van Gerwyn Price. Van Gerwen trof de Schot een keer eerder in een WK finale, dat was in 2014. Toen trok de nu 30-jarige Van Gerwen aan het langste eind. Als hij de WK finale weet te winnen dan betekent dat zijn vierde wereldtitel bij dartsbond PDC. Recordhouder Phil Taylor zal waarschijnlijk niet meer ingehaald worden: de Engelsman heeft in totaal zestien wereldtitels achter zijn naam staan.