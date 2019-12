Tegeltjeswijsheden, de beste tips en levenslessen uit NRC

Waarom zoeken we hulp bij psychiaters die vinden dat we te veel hulp zoeken? Dirk de Wachter en Damiaan Denys trekken volle zalen met hun boodschap dat tegenslag bij het leven hoort. Als we dat zouden accepteren, zouden we ook thuis kunnen blijven om te Netflixen.

Toen kinderen nog uit klimrekken mochten vallen en minimalisme nog een kunststroming was, deden we maar wat. We waren vast niet gelukkiger, maar we vroegen ons misschien wel minder af wat we daaraan moesten doen en welke zorgprofessional ons daarbij moest helpen.

Verhalen die raken aan de vraag ‘hoe te leven’, werden vorig jaar gevroten. Misschien niet alleen met instemming, ook verbazing of ergernis kan tot lezen aanzetten.. Er kan zelfs een zekere troost uitgaan van problemen die je zelf niet hebt en oplossingen waaraan je zelf niet zou moeten denken, zoals kleien om bij je eigen centrum te komen. Hoe dan ook, die verhalen hebben uw aandacht, weten we door het sitebezoek dat ze trekken.

Dat geldt evenzeer voor stukken die praktischer van aard zijn, zoals het huishouden, eten en afvallen, duurzaam consumeren en of je nou wel of niet mag praten in de sauna. Ook daarover is de verwarring kennelijk groot.

In een tijd waarin we voortdurend streven naar fysieke en geestelijke fitheid om werkstress, relatiestress, opvoedstress, leefstress kortom, het hoofd te bieden, is het prettig om af en toe een tegendraads advies te lezen.

De redactie Leven van NRC heeft uit al haar verhalen van vorig jaar de beste en leukste tips en levenslessen gehaald. Even niet op tijd naar bed of een tussenjaar of een wereldreis om tot jezelf te komen. Soms werkt niks. Soms wil je niks. Dan bepaal je zelf wel hoe je overleeft, zoals fotograaf Hannes Wallrafen, nadat hij in korte tijd volledig zijn zicht verloor: „Veel drinken is natuurlijk geen aanbeveling voor het oplossen van psychische problemen, maar bij mij werkte het gelukkig uitstekend.”