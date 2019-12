Sciencefictionvormgever van Blade Runner, Syd Mead (86), overleden

Sciencefictionvormgever Syd Mead, die onder andere meewerkte aan films als Blade Runner, Aliens en Star Trek, is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij is thuis gestorven in de Amerikaanse plaats Pasadena, Californië. Hij had al langere tijd bloedkanker. Dat heeft zijn echtgenoot en manager Roger Servick bekendgemaakt, melden de Amerikaanse tijdschriften Deadline en The Hollywood Reporter.

Mead, die zichzelf een visuele futurist noemde, bedacht en ontwierp de vormgeving van verschillende filmklassiekers, waaronder Star Trek: The Motion Picture (1979), TRON (1982), Blade Runner (1982), Aliens (1986), Timecop (1994), Mission: Impossible III (2006) en Blade Runner 2049 (2017). Stuk voor stuk films die bekendstaan vanwege hun indrukwekkende uiterlijk. In de jaren 80 werkte Mead ook voor diverse Japanse bedrijven zoals Sony en Honda en werkte mee aan twee Japanse films.

Afgelopen maand kreeg hij voor zijn werk de prestigieuze William Cameron Menzies Award van Art Directors Guild (ADG). Hij zou de prijs in februari uitgereikt krijgen op een gala in Los Angeles. Mead, geboren in Minneapolis in 1933, werkte aanvankelijk als ontwerper voor automaker Ford en voor Philips Electronics. Later werkte hij ook als ‘futurist’ voor bedrijven als Chrysler en Sony. Zijn bekendste werk zijn echter de sciencefictionfilms. Mead ontving verschillende prijzen voor zijn werk en er zijn meerdere documentaires over hem gemaakt. In 2018 kwam zijn autobiografie uit: A Future Remembered.