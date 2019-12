Picasso-schilderij vernield in Tate Modern in Londen

De Britse politie heeft dinsdag een 20-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het vernielen van een schilderij van Picasso in het Tate Modern in Londen. Dat meldt de BBC. De man zou zaterdag een scheur hebben gemaakt in het schilderij Buste van een vrouw (1944) ter waarde van ongeveer 23 miljoen euro.

De schade aan het schilderij wordt momenteel onderzocht door het museum. De verdachte, een jongeman uit Noord-Londen, ontkent verantwoordelijk te zijn voor de vernieling. Het is onduidelijk hoe het schilderij er precies aan toe is en of het nog hersteld kan worden.

Het werk van Picasso toont zijn geliefde Dora Maar. De Spaanse kunstenaar maakte het schilderij in mei 1944 in Parijs, gedurende de laatste maanden van de bezetting door de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.