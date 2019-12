‘Nederlands vuurwerk? Dat is kinderspul’

Een Belgische parkeerplaats staat vol auto’s met zwart-gele kentekens. Dat is inmiddels een oudejaarstraditie bij Wapenhandel Frank in Lommel, een kleine vier kilometer over de grens bij Valkenswaard. Want hier mag vlak voor Oud en Nieuw, in tegenstelling tot in sommige andere Belgische gemeenten, zonder vergunning vuurwerk gekocht worden.

In de winkel struinen tientallen Nederlanders langs rekken met knal- en siervuurwerk, waarvan meer dan de helft niet in Nederland verkocht mag worden. Namen als Vjestica Extreme, Red Tiger en Explosive I illustreren de hardheid van de klappers die hier te koop zijn. „Waarom? Omdat dat spul in Nederland voor kinderen is”, zegt Dennis (19) op de parkeerplaats van het mistige industrieterrein, terwijl hij een hijs van z’n sigaret neemt. „Bij ons is er geen écht vuurwerk te koop. Hier wel.”

Hij is vanuit Mierlo (zo’n veertig kilometer verderop) komen rijden om in België zijn vuurwerk te halen. „Het moet knallen met Oud en Nieuw”, vindt Dennis. „Dus wat zwaarders kan heus geen kwaad.” Dat het wel kwaad kan, bleek vorige week in Den Bosch. Twee mannen van 32 raakten daar zwaargewond tijdens het afsteken van illegaal vuurwerk. Een van hen verloor zijn oog.

Ook vorige week was Dennis al de grens over gegaan om „goed spul” te halen. „Maar wij gaan daar goed mee om hoor”, zegt hij. Zijn vriendin Kim (18): „Echt niet. Maar het is wel mooi.”

Dat het harder knalt, komt door de zeer hoge hoeveelheden kruit die in het buitenlands vuurwerk zitten. Om deze reden mag dit vuurwerk in Nederland niet verkocht worden.

Dan kan hij alvast wennen

Even later rinkelt het gouden belletje bij de deur. Ricky van Orsouw (33) en Tony de Groot (31) lopen de loods uit. Ze dragen een doos met pijlen, potten en knallers. „Mooi hè”, roept Van Orsouw. Ze hebben voor 280 euro aan vuurwerk gekocht. Niet illegaal. Althans, ze zitten op een vakantiepark in Lommel. „Hier mogen we het gewoon afsteken”, zegt Van Orsouw.

De strijkers – illegale knallers – heeft Van Orsouw gekocht voor zijn zoontje van één. „Dan kan hij vast wennen aan het geknal”, zegt hij. „Maar hij gaat ze niet zelf afsteken, hoor.”

De Groot vindt het jammer dat er steeds minder geknald wordt in Nederland. „Er is ook steeds minder goed vuurwerk te koop”, zegt hij. „Ik kon vroeger de nacht voor Oudejaarsdag niet eens slapen. Zo leuk vond ik het. Dat hebben mijn kinderen nu niet meer.”

Geen toegang onder de 18

Drie scooters scheuren het parkeerterrein op. Een rode, een witte en een zwarte. Stef (17) stapt af. „Effe wat knallers halen”, zegt hij tegen zijn vrienden. Samen zijn ze vanuit een dorp bij Valkenswaard via kleine landweggetjes hiernaartoe gereden, een afstand van zo’n zestien kilometer. „Die weggetjes nemen we op de terugweg ook. Dan pakt de politie ons niet”, zegt Job (18), die mee is omdat ze anders de winkel niet in mogen. Op deur hangt een groot bord: „Geen toegang onder de 18, enkel onder begeleiding.”

Bram (17) zegt dat ze al dagen aan het knallen zijn. „Gisteren hebben we nog een Belgische pijl afgestoken. Mooi man.” Ze vertellen gepassioneerd over waarom die Belgische knal nou zo mooi is. „ Maar soms ook iets minder mooi”, zegt Stef, met een blik op zijn wollen handschoen. Wat er te zien is: een gat met daaronder een flinke brandwond. „Ach ja, dat hoort erbij.”

Ook deze jongens zijn geen fan van het Nederlandse vuurwerk. „Veel te zacht”, vinden ze. Dat het illegaal is om dit vuurwerk naar Nederland te brengen, maakt de meesten mensen op de parkeerplaats ook niets uit. „De politie controleert toch niet”, zeggen de jongens. De woordvoerder van de politie wil niet bevestigen of er vandaag gecontroleerd wordt.

De volledige namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.