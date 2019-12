Mbo-stagiairs bij de overheid krijgen niet langer lagere vergoeding

De overheid gaat stagiairs van alle opleidingsniveaus vanaf 1 januari 2020 dezelfde vergoeding geven. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Mbo-studenten krijgen daarmee bruto bijna 200 euro meer ten opzichte van dit jaar.

Mbo-stagiairs krijgen nu nog een maandelijkse vergoeding van 448 euro bruto, terwijl stagiairs van het hbo en de universiteit 616 euro bruto per maand ontvangen. Vanaf morgen krijgen allen dezelfde vergoeding van 628 euro bruto.

De reden dat de bedragen voor alle stagiairs gelijk worden getrokken is dat „de stagevergoeding het karakter van een onkostenvergoeding heeft en daarom een verschil in stagevergoeding op basis van opleidingsniveau niet goed uitlegbaar is”, schrijft het ministerie.

Eerder dit jaar hadden PvdA en D66 gepleit voor het gelijktrekken van de stagevergoedingen. In een brief in het AD schreven Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) en Jurgen van der Hel (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) dat studenten zich afvragen waarom er een verschil in beloning is „terwijl zij net zo hard werken en net zo veel uren maken als de andere stagiairs”.

‘Gelijk gewaardeerd’

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) riep werkgevers in september op stagiairs dezelfde vergoeding te geven. Ze is dan ook blij met de gelijktrekking. Haar woordvoerder laat weten dat de gelijktrekking toont dat „het Rijk stagiairs van alle opleidingsniveaus nodig heeft en alle stagiairs gelijk worden gewaardeerd”. „Daarbij gaat het om een onkostenvergoeding en de onkosten zijn voor alle stagiairs hetzelfde”, aldus de woordvoerder.

Eerder dit jaar trok een aantal gemeenten de vergoedingen voor stagiairs al gelijk, waaronder de gemeenten Leiden, Utrecht en Nieuwegein.