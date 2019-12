Man aangehouden voor mishandelen fotografen in Scheveningen

Een 51-jarige man uit Den Haag is maandagavond gearresteerd omdat hij twee fotografen van de nieuwssite Regio15.nl mishandeld zou hebben. Dat meldt de politie dinsdag. Beide fotografen raakten lichtgewond bij het incident, in de nacht van zondag op maandag.

De fotografen waren rond half een ‘s nachts aan het werk in de Duinstraat in Scheveningen, om verslag te doen van ongeregeldheden in de wijk. Er ontstond een dreigende sfeer. Toen de fotografen naar hun auto liepen, werden ze aangevallen, vertelt een medewerker van Regio15.nl aan NRC. „Ze werden geschopt en geslagen.” Het incident duurde minder dan een minuut, waarna de fotografen weg konden komen.

Na de aanval ging de verdachte er vandoor en deden de fotografen aangifte. De politie kwam de man naar eigen zeggen door „onderzoek” alsnog op het spoor. Hij zit nu vast voor verhoor. De fotografen gingen voor behandeling naar de huisarts en het ziekenhuis. Volgens Regio15.nl bleven hun verwondingen beperkt tot blauwe plekken. Ze zijn in de nacht van maandag op dinsdag weer aan het werk gegaan, opnieuw in Scheveningen.

Lees meer over de toenemende agressie tegen journalisten: Rennen voor je leven na een straatinterview

Vuren

Zondagavond heeft de politie in Scheveningen negentien mensen aangehouden, onder wie negen minderjarigen. Zij zouden zwaar vuurwerk naar agenten hebben gegooid en oproepen hebben genegeerd het Doctor de Visserplein in Oud Scheveningen te verlaten. Op dat plein was het volgens persbureau ANP de hele avond onrustig. Verschillende groepen mensen stookten er vuren. In Scheveningen en Duindorp zijn de laatste weken vaker ongeregeldheden, omdat buurtbewoners boos zijn over het verdwijnen van de jaarlijkse vreugdevuren op het strand.

Sinds een paar maanden treden politie en justitie harder en sneller op tegen mensen die journalisten bedreigen of mishandelen. Zaken krijgen voorrang en het OM eist dubbele straffen. Reden voor die aanpak, een afspraak van politie en justitie met journalistenvakbond NVJ en het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren, is de toenemende mate waarin journalisten te maken krijgen met agressie, intimidatie en geweld.