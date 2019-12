KNMI en ANWB waarschuwen voor extreem slecht zicht door mist

Op veel plekken in Nederland zal het moeilijk worden om het vuurwerk tijdens de jaarwisseling te aanschouwen. Het KNMI voorspelt hardnekkige mist die langs de oostgrens is begonnen en zich in de loop van de dag verder zal uitbreiden over de rest van het land. Het weerinstituut waarschuwt dat de mist na middernacht door het vuurwerk zal verdikken, waardoor het zicht lokaal kan teruglopen tot 10 centimeter.

De ANWB waarschuwt weggebruikers voor het slechte zicht. „De combinatie van mist en vuurwerk heeft tijdens de nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties”, schrijft de organisatie. In 1993 en 2008 wisten sommige weggebruikers niet meer waar ze waren door zeer dichte mist.

In het oosten is het momenteel al zeer mistig. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport werd 's ochtends kort stilgelegd vanwege de dichte mist.