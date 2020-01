In de kerstvakantie naar Tenerife. Treurig of heerlijk?

Half leeg

De feestdagen zijn kut. Dat is een feit. En omdat je het dit jaar niet kon opbrengen om die huichelachtige poppenkast mee te spelen heb je een package-deal geboekt naar Tenerife.

Van de door het reisbureau beloofde winterzon blijkt helaas geen sprake te zijn. Het is koud en winderig. Daar zit je dan: met je gezin in een treurige, bijna lege hotelkolos aan een herfstig strand. In het zwembad staat geen water. De wifi valt steeds uit.

Dat je niet in je t-shirtje op een terrasje kunt zitten ligt niet alleen aan de temperatuur: in de winter zijn de terrassen dicht. Noodgedwongen lunchen jullie vandaag weer in het restaurant van het hotel. Het eten is er niet alleen vies, Last christmas van Wham staat er al de hele week bovenaan de playlist. Na de lunch vluchten jullie naar de hotelkamer. De muren komen intussen snoeihard op je af. Jullie zijn alle spelletjes beu en elkaar ook.

Dan komt er – alweer – een passief agressief appje van het thuisfront binnen. Oud en Nieuw was blijkbaar erg gezellig. „Zo jammer dat jullie er niet bij waren”, schrijven ze. Nee joh, ze zijn niet boos, alleen verdrietig. Stelletje jankerds.

Een rondje toeren met de huurauto dan maar? Daar heeft ook niemand zin in. Na een paar dagen heb je zo’n eiland wel gezien. Dwangmatig check je nog een keer de weerapp op je telefoon. Wie weet breekt vanmiddag eindelijk de zon door? Maar nee. Morgen wordt het 26 graden. Dan vliegen jullie naar Nederland.

Half vol

Omdat je dit jaar zin had om er met de feestdagen eens lekker tussenuit te gaan heb je een package-deal geboekt naar Tenerife. Een keer wat anders: een kerstvakantie onder de zon.

De temperatuur blijkt aangenaam. Het is zo zacht dat je zonder jas de straat op kunt. Het lijkt wel voorjaar! Vanuit het rustige hotel loop je direct het strand op. Het is te koud om te zwemmen, maar perfect weer om te wandelen! En er is zelfs wifi!

De terrassen zijn dicht rond deze tijd van het jaar. Playa de las Americas is vooral onder Engelsen een populaire badplaats, maar nu is het heerlijk stil. Precies wat jullie nodig hadden.

Ook vandaag lunchen jullie in het restaurant van het hotel. Lekker makkelijk! Het eten is prima, en dankzij de kerstklassiekers die worden gedraaid, hangt er een gezellige sfeer. Jullie brengen veel tijd door op de kamer. Heerlijk om met zijn allen een spelletje te spelen.

Dan komt er – net als voorgaande dagen – een superlief appje van het thuisfront binnen. Oud en Nieuw was blijkbaar erg gezellig. „Zo jammer dat jullie er niet bij waren”, schrijven ze. Ah, jij mist hen ook, hoe fijn jullie het hier ook hebben.

Toeren met de huurauto dan maar? Daar heeft iedereen ook vandaag weer zin in. Een week is te kort om alles te zien. Je checkt de weerapp. Goed nieuws! Vanmiddag blijft het droog! Morgen wordt het 26 graden. Misschien kunnen jullie in de ochtend nog even van de zon genieten. En dan weer lekker naar huis.