Huawei ziet verkoop met 18 procent toenemen in 2019

Huawei heeft dit jaar 18 procent meer verkocht dan in 2018. Dat heeft topman Eric Xu dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Volgens de voorlopige jaarcijfers heeft het Chinese telecombedrijf voor 850 miljard yuan (108 miljard euro) aan producten verkocht. Xu stelt dat de cijfers, die iets lager zijn dan de prognose, laten zien dat Huawei tegenslagen aankan.

„Ondanks alle inspanningen van de Amerikaanse overheid om ons tegen te werken, zijn we er sterker uitgekomen en kunnen we doorgaan met het creëren van waarde voor onze klanten”, schrijft Xu in een brief aan zijn werknemers. De regering-Trump heeft het afgelopen jaar onder meer Amerikaanse bedrijven verboden samen te werken met het Chinese bedrijf. Ook hebben de VS bondgenoten gevraagd hun providers te verbieden Huawei-apparatuur te gebruiken in hun 5G-netwerken.

2020 wordt volgens Xu geen gemakkelijk jaar, onder meer omdat Huawei op de Amerikaanse zwarte lijst blijft staan. In zijn brief aan 190.000 werknemers schrijft hij dat „elk risico voor het bedrijf moet worden benaderd als een kwestie van leven of dood” en dat de 10 procent slechtst presterende managers, zullen worden ontslagen.

De Amerikaanse regering stelt dat het gebruik van Huawei-producten veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De Amerikanen vrezen dat de Chinese overheid de producten kan gebruiken voor spionagedoeleinden. Hoewel er bewijzen zijn gevonden dat er ‘achterdeurtjes’ zijn ingebouwd in sommige apparatuur van het merk die spionage zou kunnen mogelijk maken, is er geen concreet bewijs dat de Chinese overheid het gebruikt om te spioneren.