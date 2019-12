Hoe een vis handen en voeten kreeg

Hoe de vin verdween en de poot verscheen. Dat vat het nieuwe onderzoek wel samen van de Amerikaanse paleontoloog Neil Shubin en zijn team, dat zij deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS publiceerden. Uiteraard krijgt Tiktaalik weer een hoofdrol: het iconische dier dat 375 miljoen jaar geleden leefde en symbool staat voor de eerste vissen die zich in de loop van de evolutie op het land waagden. Zo bekeken is Tiktaalik de voorouder van alle viervoeters, en dus ook van de mens. In 2006 ontdekte Shubin, verbonden aan de University of Chicago, het eerste fossiel van Tiktaalik rosaea in het noorden van Canada. Sindsdien zijn er een stuk of twintig van deze fossielen opgegraven, variërend van 1,25 tot 2,75 meter lengte.

De aandacht van de paleontologen ging tot nu toe vooral uit naar de ledematen van het dier, met primitieve pootachtige gelede skeletstructuren, voorlopers van onze armen en benen, waaraan zich later ook handen en voeten ontwikkelden.

Tiktaalik stond aan het begin van de evolutionaire sprong die gewervelde dieren maakten naar het leven op land. Om een goed beeld van de lichaamsbouw van Tiktaalik te krijgen, werkten de paleontologen de botjes van de primitieve voor- en achterpoten meestal zorgvuldig los uit het steen. Maar daarbij gingen wel de afdrukken van het omliggende zachtere weefsel verloren, dus ook de resten van de vinnen die langzaam plaatsmaakten voor de poten.

Tiktaalik stond aan het begin van de evolutionaire sprong naar het land

In het nieuwe onderzoek lieten Shubin en zijn team het fossiel zoveel mogelijk onaangetast. In plaats daarvan keken ze met behulp van een CT-scanner naar de vormen van drie van deze fossielen in het steen. Zo konden ze een driedimensionale reconstructie maken van de voorpoten, waarop niet alleen de botstructuren te zien waren, maar ook de steeds rudimentairder wordende borstvinnen.

Tiktaalik was nog een echte vis met kieuwen en schubben, maar was tegelijk een van de eerste soorten die zich vanuit ondiep water korte ‘wandelingetjes’ over een moddervlakte konden permitteren. De borst- en buikvinnen van vissen hebben min of meer een waaiervorm, ideaal voor de voortstuwing in het water. Daarbij zorgen de zogeheten vinstralen die zich in de huid ontwikkelen voor de stevigheid.

Vlezige verdikkingen

Op de CT-scans is te zien dat de vinnen van Tiktaalik simpeler van structuur worden met minder vertakkingen in de vinstralen. Bovendien blijken de vinstralen aan de onderkant van de borstvin een stukje korter dan die aan de onderkant. Shubin en zijn medewerkers denken dat dit het gevolg is van de ontwikkeling van gespierde vlezige verdikkingen aan de onderkant van de vin; een primitieve handpalm die extra steun en stevigheid gaf zodat de vis zijn hele gewicht kon dragen. Pas daarna ontstonden vingers en tenen in de evolutie, schrijven Shubin c.s.

Ter vergelijking onderzocht het team de borstvinnen van Sauripterus taylori, Eusthenopteron foordi, tijdgenoten van Tiktaalik uit het devoon. Hoewel deze vissen ook al naar de bouw van een viervoeter neigden, waren dit waarschijnlijk exclusieve zwemmers. Dat bevestigen de CT-scans; de vinstralen van deze fossielen zijn een stuk langer en ingewikkelder vertakt.