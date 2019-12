Gaan we nu eindelijk twintig-twintig zeggen?

Het gaat niet meer gebeuren. Acht jaar geleden voorspelde hoogleraar Nederlands Marc van Oostendorp in een blog dat we ‘tweeduizendtwaalf’ zouden gaan uitspreken als ‘twintigtwaalf’. Van Oostendorp, verbonden aan de Radboud Universiteit, had vaak twenty twelve op de Amerikaanse televisie gehoord, in de context van Obama’s herverkiezingscampagne en de Olympische Spelen, en hij dacht: dat komt wel overwaaien, dat gaan we hier ook doen. Maar inmiddels is het 2020 en gelooft hij niet meer in de vertwintigificering der jaartallen. Hij noemt het huidige jaar geen ‘twintigtwintig’, maar ‘tweeduizendtwintig’. „Zo zeg ik het denk ik ook als ik er niet op let.”

Dat doen, waarschijnlijk, de meeste mensen. Vereniging van taalliefhebbers Onze Taal hield er vorig jaar twee enquêtes over: in maart op Twitter (1.530 stemmen) en in november op hun website (2.617 stemmen). In beide polls zei ongeveer driekwart van de mensen ‘tweeduizendtwintig’ te zeggen en ongeveer een kwart ‘twintigtwintig’.

Nu zijn dat natuurlijk geen representatieve onderzoekjes. En je weet ook niet of mensen in de praktijk echt zeggen wat ze zéggen dat ze zeggen. Hoe mensen de jaren van deze eeuw uitspreken en of er enige verschuiving plaatsvindt van ‘tweeduizend…’ naar ‘twintig…’ is niet goed onderzocht. Van Oostendorp keek zelf begin 2016 half voor de grap welke varianten van de uitgeschreven jaartallen 2011 tot en met 2016 hij met Google het meest op internet aantrof. Hij leek pas bij 2016 een forse toename van ‘twintig…’ te zien; bij eerdere jaren was het nog ‘tweeduizend…’ wat de klok sloeg.

Maar dat gegoogle was destijds al geen goede onderzoeksmethode meer, zegt hij: „Een enorm verlies, want een paar jaar eerder kon je nog zelf scriptjes schrijven waarmee je bijvoorbeeld echt dialectonderzoek kon doen met Google. Maar tegenwoordig zijn je zoekresultaten helemaal gepersonaliseerd, volgens een onbekend algoritme.”

Dat blijkt, want toen NRC dit onderzoekje overdeed met de jaren 2010 tot en met 2023, was niet 2016 maar 2018 het jaar waarop ‘twintig…’ flink toenam. Vond Van Oostendorp in 2016 nog 50 procent ‘twintigzestien’-schrijvers, NRC trof nog slechts 5 procent ‘twintigzestien’ en 95 procent ‘tweeduizendzestien’. Aan zulk onderzoek heb je dus helemaal niets.

Wel opvallend: op de een of andere manier lijkt het moment waarop we denken dat veel mensen ‘twintig…’ gaan zeggen, altijd in de nabije toekomst te blijven liggen. Van Oostendorp: „Er zijn nu ook al mensen die zeggen dat het vanaf 2021 gaat gebeuren, omdat je dan niet meer van twintig naar een kleiner getal gaat, zoals bij ‘twintig-negentien’ of ‘twintig-achttien’, maar naar een groter getal: twintig-eenentwintig.”

Dat klinkt als een smoesje? „Ja, alle mogelijke verklaringen klinken als een smoesje.” Van Oostendorp gelooft bijvoorbeeld ook niets van het idee dat twintig-twintig relatief moeilijk uit te spreken zou zijn en dat mensen het daarom niet gebruiken. „Misschien is € 20,20, ‘twintigtwintig’, een raar bedrag, maar je kunt het best zeggen.”

Maar waarom zijn we dán niet massaal twintigtwaalf, twintignegentien, twintigtwintig gaan zeggen, een hele lettergreep korter dan de ‘tweeduizend…’-varianten? „Ik ben bang dat het toeval is”, zegt Van Oostendorp. „Het had kunnen gebeuren, maar het is niet gebeurd. Zo werken modes. Misschien concluderen we aan het eind van de eeuw dat we er altijd mee zijn blijven worstelen. Dan beweren mensen in 2097: volgend jaar zeggen we écht ‘twintig-achtennegentig.” Lachend: „Terwijl iedereen zich eind vorige eeuw druk maakte over de millenniumbug hebben we dit probleem over het hoofd gezien.”