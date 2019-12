Dodental tyfoon op Filippijnen stijgt naar vijftig

Het dodental veroorzaakt door de tyfoon Phanfone, die vorige week over de Filippijnen trok, is opgelopen tot ten minste vijftig. Dat hebben de autoriteiten in het Zuidoost-Aziatische land dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Phanfone is daarmee de dodelijkste storm die de Filippijnen dit jaar heeft getroffen.

Minstens 80.000 Filippijnen die door de tropische storm hun huis zijn kwijtgeraakt, zullen de jaarwisseling moeten doorbrengen in opvangcentra. Meer dan twee miljoen mensen zijn getroffen door de natuurramp. Het dodental kan verder oplopen: er zijn nog vijf vermisten. 143 mensen raakten gewond.

Phanfone kwam op Kerstavond aan land en trok in de loop van Eerste Kerstdag over de Filippijnen. De windsnelheid lag rond de 150 kilometer per uur, met uitschieters naar 175 kilometer per uur. De storm zorgde voor overstromingen, deed gebouwen instorten en bracht stroomuitval teweeg. Onder de doden zijn drie bemanningsleden van een door de wind gekapseisde boot.

De Filippijnen zijn dit jaar door circa twintig tyfoons getroffen. Eerder vielen al doden op de eilanden door de stormen Lekima en Kammuri. De dodelijkste tyfoon waarmee de Filippijnen in de nabije geschiedenis te maken kregen, was Haiyan. Die veroorzaakte in 2013 ruim zesduizend doden. Nog dodelijker was een storm die in 1881 tussen de tien- en twintigduizend dodelijke slachtoffers eiste.