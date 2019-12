Tweede Kerstdag in Diergaarde Blijdorp. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende namen voor dieren. Een man met Haagse tongval noemt de ooievaars uiteraard ‘reigers’. Een andere bezoeker weet niet zeker of je nu de mannetjes- of de vrouwtjesleeuw ‘tijger’ noemt. Op een bordje bij een van de aquaria staat de naam: Reuzengoerami, maar een mevrouw ziet de diklippige vis en zegt stellig: „Dat is een Kim Kardashian.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 december 2019