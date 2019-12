Beurs sluit goed jaar af, ondanks vrees voor recessie

De Amsterdamse aandelenbeurs heeft dinsdag een sterk jaar afgesloten. De AEX-index sloot 0,2 procent in de min op 604,58 punten. Dat is bijna 24 procent meer dan een jaar eerder en het is de grootste koerswinst in tien jaar. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 10 procent.

De groei is opvallend omdat het hele jaar werd gevreesd voor een recessie. Daarnaast stond de wereldhandel onder druk door handelsoorlogen tussen onder meer de VS en China. Ook werd gevreesd voor de gevolgen van de aanstaande Brexit.

Wereldwijd behaalden de beurskoersen nieuwe records. Vooral dankzij het monetaire beleid van centrale banken, de lage of zelfs negatieve rente en het opkoopbeleid van de ECB. Wall Street staat 30 procent hoger dan vorig jaar en de Nikkei in Japan won 18,2 procent. De Amerikaanse S&P 500 steeg zelfs 29,1 procent en brak dit jaar records.

Ondanks de positieve cijfers wordt er op Wall Street alsnog gewaarschuwd voor een moeilijk volgend jaar op de beurzen. Vanguard, een van ’s werelds voornaamste aanbieders van beleggingsproducten, waarschuwt zelfs dat er in 2020 een kans van 50 procent is dat de markt instort.

Galapagos

Op het Damrak was biotechnologiebedrijf Galapagos het best presterende fonds. Het aandeel ging dit jaar met 131,5 procent omhoog. Ook chipfabrikant ASML deed het uitzonderlijk goed met een stijging van 92,3 procent. ABN Amro deed het het minst goed en werd 21 procent minder waard dan vorig jaar.

Ondanks een goed jaar is het beursrecord van 4 september 2000 nog niet in zicht. De AEX behaalde toen de hoogste stand ooit: 701,56 punten. 1983 was het beste jaar voor de AEX met een koerswinst van 61,4 procent. Voor de crisis in 2007 sloot de AEX op 561,90. Kort daarna kelderde de beurs, met als dieptepunt een duik onder de 200 punten in maart 2009.