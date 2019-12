Belgische vloggers maken filmpje van inbraak in kelder Dutroux

Twee Belgische vloggers hebben videobeelden online gezet uit de kelder van de kindermoordenaar Marc Dutroux. Het duo had ingebroken in diens leegstaande huis in de stad Charleroi en maakte het filmpje naar eigen zeggen om te voorkomen dat Dutroux wordt vrijgelaten, meldden Belgische media maandag.

In de video, vorige week geplaatst op de Facebookpagina van het vloggersduo, is te zien dat de mannen binnendringen in het verzegelde huis en afdalen naar de kelder. Ze vinden de plek waar Dutroux en zijn handlangers in 1995 en 1996 zes meisjes vasthielden. Vier van hen overleden, van wie twee in de kelder. Twee meisjes werden levend uit de kelder bevrijd. „Kijk hoe klein het hier is”, zegt één van de vloggers. „Ik moet er bijna van huilen.”

Volgens de makers moet het materiaal ervoor zorgen dat „niemand vergeet welke gruwelen de slachtoffers hebben doorstaan”. Ze schrijven op Facebook dat het filmpje niet bedoeld is om te choqueren, maar om duidelijk te maken dat Dutroux nooit meer vrij mag komen. „Het was niet onze bedoeling om respectloos te zijn”, aldus een van de makers in de Belgische media. „Als we dat toch gedaan hebben, willen we ons excuseren.”

Lees ook: Dutroux stuurt brief naar slachtoffers en nabestaanden

Hoewel ze kritiek op hun video hebben gekregen, laten de vloggers de beelden op internet staan. Een van de mannen zegt wel te begrijpen dat het voor nabestaanden „niet makkelijk moet zijn” om de kelder terug te zien. „Als ze erom vragen zal ik de video meteen verwijderen. En me verontschuldigen, als dat nodig is.”

Vervroegde vrijlating

De gemeente Charleroi, de huidige eigenaar van het huis van Dutroux, overweegt gerechtelijke stappen tegen de mannen vanwege de inbraak. „We doen ons best om gemeentelijke gebouwen goed te beveiligen, zeker als ze zo symbolisch zijn als dit. We gaan een onderzoek uitvoeren naar wat er precies is gebeurd”, aldus de gemeente. Het pand wordt in 2021 gesloopt. Op de plek waar het stond, komt een pleintje.

Marc Dutroux zit sinds 1996 vast en werd in 2004 tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van de zes meisjes, en de moord op vier van hen. Dutroux wil in 2021, als hij 25 jaar vast zit, een verzoek doen tot vervroegde vrijlating. Daarvoor ondergaat hij nu een psychiatrisch onderzoek. Volgens deskundigen is de kans klein dat het verzoek wordt ingewilligd. Handlangers van Dutroux, zoals zijn ex-vrouw Michelle Martin en Michel Lelièvre, zijn al wel vrij. Lelièvre werd deze maand in elkaar geslagen, twee dagen nadat hij de gevangenis had verlaten.