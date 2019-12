34 Amerikaanse cipiers in opleiding ontslagen om Hitlergroet

Ruim dertig cipiers in opleiding in de Amerikaanse staat West Virginia zijn maandag ontslagen omdat zij de Hitlergroet hebben gebracht op een klassenfoto. Dat heeft de gouverneur van de staat Jim Justice bekendgemaakt. Ook zijn drie instructeurs ontslagen en vier geschorst.

Op de foto, die eerder deze maand uitlekte, zijn 34 geüniformeerde studenten te zien die met hun rechterarm in de lucht staan. De tekst „Hail Byrd” staat bovenaan de foto - verwijzend naar de inmiddels ontslagen instructeur Kassie Byrd. Uit onderzoek naar het incident (PDF) is gebleken dat de studenten de Hitlergroet geregeld uitbrachten als „teken van respect” voor Byrd, die de praktijk zelfs aanmoedigde.

De groet zorgde al langer voor ongemak in de klas, blijkt uit het onderzoek. Sommige leerlingen van het opleidingsinstituut beseften wat de historische implicaties van de groet waren en weigerden mee te doen. Anderen zouden zich gedwongen voelen de groet uit te voeren om „erbij te horen” of uit angst dat Byrd het ze kwalijk zou nemen als ze het níet zouden doen. Studenten die kenbaar maakten dat ze hun twijfels hadden over het gebaar, zou verteld zijn dat er geen probleem was omdat er geen „raciale motivatie” was voor het uitvoeren van de groet.

Lees ook: Hitlergroet is geen discriminatie

‘Net zo taai als Hitler’

Ook instructrice Byrd vond het gebruik van de nazistische groet geen enkel probleem. Toen een medewerker van het opleidingsinstituut haar vroeg wat er gebeurde op de foto zei zij: „er is niets mis mee, er staan mensen met allerlei soorten huidskleuren en achtergronden op de foto en iedereen doet mee”. De instructrice zou hebben verteld dat ze Hitler wordt genoemd omdat ze net zo „hard-ass” is als de man die verantwoordelijk is voor de Holocaust.

Tegenover de onderzoekers stelde Byrd overigens dat ze niets wist over de „historische of raciale implicaties van het gebaar” en dacht dat het simpelweg een groet was. Deze verklaring wordt volgens de onderzoekers stellig tegengesproken door hun andere bronnen.

Naast de studenten en Byrd zijn medewerkers ontslagen of geschorst die op de hoogte waren van het gebruik en dit niet doorgaven aan hun meerderen. Gouverneur Justice zegt de actie van de Basic Training Class 18 „in de meest krachtige bewoordingen” af te keuren. „Dit soort gedrag wordt onder mijn gezag niet getolereerd.”