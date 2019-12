Vuurwerkshow Sydney gaat toch door ondanks kritiek

De bekende vuurwerkshow op Oudejaarsavond in de Australische stad Sydney gaat toch door. Dat meldt de brandweer van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales maandag. Het was onzeker of de show door kon gaan omdat de luchtkwaliteit in Australië momenteel slecht is door aanhoudende bosbranden. Ook werd kritiek geuit op het nieuwjaarsvuurwerk omdat er miljoenen in zijn geïnvesteerd terwijl de brandweer kampt met financiële tekorten.

Een petitie waarin wordt opgeroepen het geld van de show te investeren in het bestrijden van bosbranden is inmiddels ruim 275.000 keer ondertekend. Ook de vicepremier van Nieuw-Zuid-Wales John Barilaro wilde dat het evenement niet door zou gaan. Hij schrijft op Twitter dat het annuleren van de show in Sydney een „hele makkelijke beslissing” is. „Het risico is te groot en we moeten onze uitgeputte brandweervrijwilligers respecteren”, aldus Barilaro.

Signaal

De premier van de deelstaat Gladys Berejiklian is het daar niet mee eens. Ze zegt tegen de Sydney Morning Herald: „Als de experts zeggen dat het veilig is, dan moeten we doorgaan met het vuurwerk, zoals elk ander jaar.” De Australische minister-president Scott Morrison deelt die mening. „Het is belangrijk dat we een signaal geven aan de rest van de wereld. We zullen doorgaan met wat we normaal ook doen.”

Het geld van het vuurwerk kan volgens de gemeente Sydney niet ergens anders aan besteed worden. Een gemeentewoordvoerder zegt tegen de Sydney Morning Herald dat de voorbereidingen voor het evenement al ruim een jaar geleden zijn begonnen en dat het geld daarom al is uitgegeven. Het annuleren van het evenement, dat 130 miljoen dollar (ongeveer 115 miljoen euro) zou opbrengen voor Nieuw Zuid Wales, zou bovendien „ernstige schade toebrengen” aan bedrijven in Sydney. „Het zou ook de plannen verpesten voor tienduizenden mensen die vanuit het hele land en overzee zijn gekomen.”

Op verschillende plekken in het land is het vuurwerk wel geannuleerd. Zo werd zondag de show in hoofdstad Canberra afgeblazen en ook in Parramatta, 24 kilometer ten westen van Sydney, zullen er geen knallen te horen zijn. De gemeenteraad van Parramatta heeft toegezegd 10.000 dollar (ongeveer 9.000 euro) te doneren aan de brandweer.