Vuurwerkshow in Sydney gaat door, ongeacht de branden

De weersomstandigheden zijn „ernstig” maar niet „extreem” en daarom mag het wereldberoemde nieuwjaarsvuurwerk in Sydney doorgaan, ondanks de slechte luchtkwaliteit die de bosbranden veroorzaken. De ophef die de afgelopen weken ontstond over het jaarlijkse spektakel tekent het moeizame debat dat Australiërs momenteel voeren over de rampenbestrijding en, fundamenteler, klimaatverandering.

Maandag woedden er ongeveer negentig branden in New South Wales, de deelstaat waarvan Sydney de hoofdstad is. In deelstaat Victoria werden duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. Er zijn inmiddels ook branden in South Australia en Tasmanië. Maandag kwam een vrijwilliger van de brandweer om, waarmee het dodental naar tien rees.

Een online petitie die oproept om het vuurwerk in Sydney dit jaar af te gelasten en de uitgespaarde 4 miljoen euro aan boeren, brandweer en de opvang van wilde dieren te geven is ruim een kwart miljoen keer getekend. „Er is al genoeg rook in de lucht”, schrijft initiatiefnemer Linda McCormick. „Red de wilde dieren van Australië.” Het aantal omgekomen koala’s loopt volgens grove schattingen in de duizenden.

Ook de vicepremier van New South Wales, John Barilaro, wilde het vuurwerk schrappen. Op Twitter noemde hij de afweging „heel eenvoudig. Het risico is te hoog en we moeten respect tonen voor de uitgeputte vrijwilligers van de brandweer.”

Het vuurwerk in Canberra is afgezegd, maar voor de show in Sydney wordt een uitzondering gemaakt op het ingestelde verbod op open vuur. De belangen zijn dan ook groot. Het evenement trekt jaarlijks een miljoen bezoekers en levert naar verwachting ruim tachtig miljoen euro op voor de lokale economie. Omdat Sydney de eerste wereldstad is waar het nieuwe jaar begint, zien wereldwijd een miljard mensen het vuurwerk op tv.

„Het is belangrijk om de wereld het signaal te geven dat we blijven doen wat we altijd doen”, zei premier Morrison over het besluit van de lokale autoriteiten. The show must go on.

Als gevolg van de branden is de kritiek op Morrisons klimaatbeleid toegenomen. „We moeten erkennen dat het probleem met de bosbranden groter zal worden”, zei zijn voorganger en partijgenoot Malcolm Turnbull in een interview. „Dat is het onvermijdelijke gevolg van een heter en droger klimaat.” Volgens de oud-premier is het klimaatbeleid „gekaapt” door „ontkenners” in de Liberale Partij.

Morrison zelf zegt dat hij klimaatverandering erkent maar niet per definitie een verband ziet met de branden. Hij wil niet meewerken aan „roekeloze” ingrepen in de mijnbouw, die van Australië de grootste steenkoolexporteur ter wereld maakt.

Met dezelfde vastberadenheid verdedigt hij het vuurwerk. „Met Oud en Nieuw kijkt de hele wereld naar Sydney. Ze kijken naar onze levendigheid, naar onze passie, en ze denken allemaal: ‘Wat een geweldige plek!’”