Voormalige premier Kroatië veroordeeld tot zes jaar cel voor corruptie

De voormalige premier van Kroatië Ivo Sanader is maandag veroordeeld tot zes jaar celstraf voor corruptie, meldt persbureau Reuters. Sanader heeft steekpenningen aangenomen van energiegroep MOL in ruil voor macht binnen het oliebedrijf INA. De topman van MOL, Zsolt Hernadi, is maandag ook veroordeeld voor zijn aandeel in de affaire. Hij moet twee jaar de cel in.

Sander was van 2003 tot 2009 premier van Kroatië. In 2008 nam hij volgens de rechtbank 10 miljoen euro aan van Hernadi. In ruil hiervoor kreeg MOL meer zeggenschap bij de beslissingen van INA. Bijna 50 procent van dit bedrijf is in handen van MOL, zo’n 45 procent is van de Kroatische staat. Sanader ontkent alle aantijgingen, volgens hem is er sprake van een politiek proces.

Ook Hernadi ontkent schuldig te zijn. MOL benadrukte maandag na de uitspraak dat het nog het volste vertrouwen heeft in de topman. Volgens het bedrijf is er geen betrouwbaar bewijs dat aantoont dat Hernadi een misdrijf heeft gepleegd. Zowel Sanader als Hernadi was maandag niet aanwezig in de rechtszaal.

Jarenlange zaak

De corruptiezaak speelt al jaren. Sanader werd in 2012 in eerste aanleg veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het aannemen van steekpenningen van MOL. In hoger beroep werd zijn schuld opnieuw vastgesteld, maar werd de celstraf verlaagd naar 8,5 jaar. In 2015 vernietigde de Hoge Raad dit vonnis omdat er „procedurele fouten” zouden zijn begaan tijdens de rechtszaak.

Een jaar later stelde een arbitragecommissie van de VN dat er niet voldoende bewijs was om corruptie vast te stellen. De rechtbank die maandag vonniste, is het daar dus niet mee eens. Wel koos zij voor een iets lagere celstraf dan bij de eerdere veroordelingen vanwege de verslechterde gezondheid van de 66-jarige Sanader.