Twee doden bij schietpartij kerk Texas, dader gedood door kerkganger

Een schutter heeft zondag tijdens een dienst twee kerkgangers gedood in de Amerikaanse staat Texas. Hij werd daarna zelf doodgeschoten door een van de aanwezigen. Dat heeft de lokale politie gemeld, aldus persbureau AP. Over het motief van de dader is niets bekend. Wel was hij een bekende van de politie en werd hij eerder meermaals gearresteerd. Volgens de BBC werd de dienst live uitgezonden op sociale media.

Op beelden van de schietpartij in het plaatsje White Settlement is te zien hoe hij zijn slachtoffers ogenschijnlijk willekeurig kiest. De dader praat eerst met een man voordat hij een shotgun tevoorschijn haalt en twee keer schiet, waarvan een keer op een kerkganger die een pistool trekt. Een andere aanwezige - die volgens AP deel uitmaakte van een vrijwillig beveiligingsteam - schiet vervolgens de dader neer.

Door het snelle handelen van de kerkganger duurde de schietpartij slechts enkele seconden. Hij redde daarmee „ontelbare levens”, aldus de lokale politie tegen AP. In de kerk waren meer dan 240 mensen aanwezig op het moment van de schietpartij.

Lees ook dit artikel over het Amerikaanse vuurwapendebat: ‘Doe íéts’, zegt een groeiend deel van de Amerikanen

Eerdere aanvallen

Het was de tweede aanval op gelovigen in de Verenigde Staten binnen 24 uur. Zaterdagnacht stak een 37-jarige man vijf joden neer die Chanoeka vierden in het stadje Monsey ten noorden van New York. Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, omschreef die aanval als „binnenlands terrorisme”.

In Texas vinden vaker schietpartijen in kerken plaats. In november 2017 schoot een man in Sutherland Springs 27 kerkgangers dood voordat hij zelfmoord pleegde. In 1999 vonden zeven aanwezigen in een kerk in Fort Worth de dood. Ook toen pleegde de dader zelfmoord.