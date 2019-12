Tot 14 jaar cel voor doden man die zich met drugsruzie bemoeide

Twee mannen zijn maandag veroordeeld tot twaalf en veertien jaar cel wegens doodslag op de 22-jarige Ömer Köksal in Venlo. Tot dat vonnis kwam de rechtbank in Roermond. Köksal had zich in november 2017 bemoeid met een uit de hand gelopen ruzie om drugs toen hij werd gedood.

De twee mannen, de 21-jarige Gianni Q. en de 24-jarige Jonathan B., waren in Venlo toen ze ruzie kregen met een groep mannen uit de buurt om drugs. Het leidde tot een vechtpartij in het centrum van de stad. B. was weggevlucht en was met een vuurwapen teruggekomen. Hij gaf het wapen bij terugkomst aan Gianni Q., die niet was weggekomen. Nadat Köksal in het gezicht van B. had geslagen was hij richting Gianni Q. gelopen die hem doodschoot.

Volgens de rechter had Köksal niets te maken met het conflict maar had hij zich die dag aangesloten „bij de verkeerde vrienden, op het verkeerde moment op de verkeerde plek”. Eerder was twintig jaar cel geëist tegen de twee mannen voor moord. Maar volgens de rechtbank was er geen sprake van een vooropgezet plan waardoor de straf lager is uitgevallen. Ook verwierp de rechtbank het pleidooi van de verdediging dat de verdachte een beroep deed op noodweer. „Door het vuurwapen te vragen en dodelijke schoten af te lossen terwijl niets er op wees dat anderen ook over wapens beschikten, heeft de verdachte alle grenzen overschreden van wat als verdediging toelaatbaar is.”

De dood van Köksal leidde tot dagenlange onrust in het Venlose stadsdeel Blerick. Volgens het Openbaar Ministerie waren er al langer spanningen in de wijk tussen twee lokale drugsbendes.