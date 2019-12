Surinaamse president Bouterse moet in januari voor krijgsraad verschijnen

De Surinaamse president Desi Bouterse is gedagvaard om op 22 januari voor de krijgsraad in Paramaribo te verschijnen. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws, die maandag heeft gesproken met de advocaat van Bouterse en een foto van de dagvaarding publiceert.

Bouterse werd op 29 november dit jaar bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf in verband met de betrokkenheid bij de Decembermoorden. Hij tekende verzet aan tegen het vonnis. De president moet in januari wel in persoon voor de krijgsraad verschijnen, anders volgt er geen inhoudelijke behandeling en vervalt het verzet. Dan blijft de eerste veroordeling staan.

‘Niet opstaan voor rechter’

Toch raadt advocaat Irvin Kanhai de president aan om weg te blijven, zegt hij tegen de website. Volgens hem zou een verschijning in de rechtszaal een kans zijn voor nabestaanden: „zodat ze hem belachelijk kunnen maken en kunnen uitjouwen”.

Na het verzet kan Bouterse ook nog een hoger beroep aantekenen bij het Hof van Justitie, stelt Kanhai. Bouterse kon niet direct in hoger beroep gaan, omdat hij zelf niet aanwezig was toen het vonnis werd uitgesproken. Toen was de president op staatsbezoek in China, hij keerde daags daarna terug naar Paramaribo. Bouterse ontkent elke betrokkenheid bij de vijftien moorden op prominente figuren in december 1982, toen hijzelf legerleider was. Volgens Bouterse is hij slachtoffer van een politiek proces. Over de bedoelingen van de rechter en aanklagers zegt advocaat Kanhai tegen Starnieuws: „Hij zou ook moeten opstaan voor de rechter, terwijl hij president is van Suriname. Ik zou elke president afraden om op te staan voor de rechter.”

In november gelastte de krijgsraad „geen gevangenneming” tegen Bouterse, dus de Surinaamse president hoefde niet direct te worden opgepakt toen hij in het land arriveerde. Tegelijk met Bouterse werden zes andere militairen veroordeeld voor betrokkenheid bij de vijftien moorden op de politieke tegenstanders.