Relatief weinig dodelijke slachtoffers vliegtuigrampen in 2019

2019 was een jaar met relatief weinig doden in de burgerluchtvaart. Dat meldt persbureau ANP op basis van voorlopige cijfers van Jacdec, dat cijfers verzamelt over vliegveiligheid. Er zijn volgens Jacdec dit jaar wereldwijd 293 mensen omgekomen bij ongevallen in de civiele luchtvaart.

Dat is bijna de helft van het aantal van vorig jaar, toen 559 doden vielen, en ook ruim minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Jaarlijks kwamen in het afgelopen decennium 484 mensen om door ongelukken in de commerciële luchtvaart. Tussen 2000 en 2009 lag het gemiddelde met 876 dodelijke slachtoffers per jaar veel hoger.

Wat betreft het aantal dodelijke slachtoffers is 2019 het op twee na veiligste jaar in de burgerluchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen in 2013 en 2017 vielen minder doden. 2017 was met veertig dodelijke slachtoffers een jaar met uitzonderlijk weinig dodelijke burgervluchten.

Ethiopian Airlines

Het dodelijkste ongeluk in 2019 was de crash van een Ethiopische Boeing 737 MAX 8 op 10 maart nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Die ramp kostte aan 157 mensen het leven, meer dan de helft van het totaal aantal dodelijke slachtoffers dit jaar.

Vorige week kwamen twaalf mensen om bij een ongeluk met een Fokker-100 in Kazachstan. Omdat Fokker een Nederlands bedrijf is, stuurde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) twee onderzoekers naar het Centraal-Aziatische land om te helpen met het onderzoek naar het ongeval.

Jacdec registreert en analyseert ernstige incidenten in de civiele luchtvaart. Het luchtvaartveiligheidskantoor houdt alle ongelukken bij met vliegtuigen die zwaarder zijn dan 5,7 ton of meer dan negentien zitplaatsen hebben.