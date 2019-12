ProRail: aangifte tegen Geert Mak om spoorlopen

ProRail gaat aangifte doen tegen schrijver en presentator Geert Mak wegens spoorlopen. Dat meldt een woordvoerder van de spoorbeheerder maandag. In een aflevering van het VPRO-programma In Europa loopt Mak een stukje over het spoor bij het Friese Dronryp, in de omgeving van zijn eigen huis. Dat is verboden, aldus de woordvoerder. „Dit kan echt niet. Je gaat ook niet midden op de snelweg lopen. Het is levensgevaarlijk.”

ProRail is bang dat andere mensen het spoorlopen zullen overnemen. De spoorbeheerder heeft de VPRO gevraagd de uitzending die nog online staat aan te passen. Geert Mak verwijst in een reactie naar de VPRO. De omroep laat in een verklaring weten: „Als makers van deze serie hebben wij ons te laat gerealiseerd dat spoorlopen niet mag zonder toestemming.”

„Het doel was de serie van In Europa in te leiden, dit shot leek passend. We hebben ProRail inmiddels excuses gemaakt voor onze actie. We zullen bij de online uitzending een tekst plaatsen waarin we mensen zullen waarschuwen voor dit beeld en waarin we benadrukken dat spoorlopen verboden is.”

Volgens de ProRail is spoorlopen „een schrikbeeld voor mensen die op het spoor werken”. „Het is uitermate pijnlijk dat zo’n mooi programma het verbod om over het spoor te lopen, letterlijk met voeten treedt.” Ongeveer een derde van de vertragingen komt door mensen die over de rails lopen, aldus ProRail. „Het is dus erg vervelend voor reizigers.”

Hunted en Boer Zoekt Vrouw

De spoorbeheerder heeft vaker aangifte gedaan omdat cameraploegen op het spoor hadden gefilmd. Bijvoorbeeld tegen de makers van het AvroTros-programma Hunted, omdat daarin deelnemers over de rails liepen. De omroep haalde daarop het fragment uit de uitzending en waarschuwde vervolgens op sociale media voor de gevaren van spoorlopen.

Vorig jaar ontstond ophef omdat er in Boer Zoekt Vrouw over de rails werd gelopen. De KRO-NCRV besloot daarna geen spoorlopers meer in beeld te brengen. Volgens de woordvoerder van ProRail worden cameraploegen van de NOS en RTL soms ook aangesproken op filmen op of nabij het spoor.