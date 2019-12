‘Oud-topman Nissan ondanks huisarrest vertrokken naar Libanon’

Carlos Ghosn, de van fraude verdachte voormalige topman van Nissan, is ondanks zijn huisarrest in Japan maandag naar de Libanese hoofdstad Beiroet gereisd. Dat meldt de Franse krant Les Echos. Het is niet duidelijk hoe Ghosn Japan kon verlaten. Het proces tegen Ghosn zou in april 2020 beginnen.

Volgens de Franse zender Europe 1 zou een woordvoerder van Ghosn hebben gezegd dat de voormalig topman zich niet probeert te onttrekken aan de Japanse justitie, maar kreeg hij niet de kans zich te verdedigen. Tegen de 65-jarige Fransman van Libanese afkomst lopen in Japan nog verschillende strafrechtelijke procedures. Hij mocht deze onder huisarrest in Tokio afwachten.

Ghosn werd in november 2018 gearresteerd toen hij landde in Tokio. Hij wordt onder meer verdacht van fraude, zelfverrijking met geld en andere financiële misdaden. Hij zat een aantal maanden in voorarrest maar werd vrijgelaten na betaling van een borgtocht.