Man aangehouden voor gooien vuurwerkbom onder politiebus

De politie in Den Haag heeft maandag een 38-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht begin deze maand zwaar illegaal vuurwerk onder een politiebus te hebben gegooid. Door de explosie liep een inzittende politieagent blijvende gehoorschade op.

Het incident werd gefilmd vanuit een politiehelikopter. Op de beelden is te zien hoe een projectiel onder een politiebus rolt waar op dat moment zeven agenten in zitten. Vervolgens zijn er twee explosies.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij openlijke geweldpleging en poging tot mishandeling. Mogelijk hebben de andere betrokken agenten ook gehoorschade - zij zullen later nog een gehoortest ondergaan.

Geen vergunning voor vreugdevuren

Al sinds begin december is het onrustig in Den Haag omdat de gemeente besloot geen vergunningen te verlenen voor de traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. Meerdere auto’s, scooters, bushokjes, afvalcontainers en een leegstaande kerk werden gesloopt of in brand gestoken.