Magnus Carlsen wint WK Blitz en is wereldkampioen in alle schaakvarianten

Magnus Carlsen heeft maandag de wereldtitel bliksemschaken veroverd op het WK in Moskou. De 29-jarige Noorse grootmeester won voor de vijfde keer het WK Blitz, de snelste schaakvariant waarbij elke speler drie minuten heeft met twee seconden extra bedenktijd. Carlsen, sinds 2013 wereldkampioen in het klassieke schaken, is nu wereldkampioen in alle schaakvarianten.

Zaterdag veroverde hij ook al de wereldtitel rapidschaken (snelschaken) in Moskou. Bij rapidschaken hebben de spelers vijftien minuten met tien seconden extra bedenktijd. Het behalen van alle wereldtitels in een jaar lukte hem één keer eerder ook al. Dat was in 2014 in Dubai. Schaaklegende Garry Kasparov vergeleek het destijds met het winnen van grand slams als tennisser op gravel, gras en hardcourt, om duidelijk te maken hoe zeldzaam dit is.

Vorig jaar won Carlsen, die vanwege zijn uitzonderlijke talent als tiener al de ‘Mozart van het schaken’ werd genoemd, ook al het WK Blitz in Riyad, net als het jaar daarvoor in Sint-Petersburg. Het WK Rapid won hij behalve dit jaar voor het laatst in 2014 en 2015.

Op de eerste dag van het WK Blitz, zondag, stond Carlsen op kop na twaalf wedstrijden. Deze maandag stond hij na 21 wedstrijden samen met zijn Amerikaanse tegenstander Hikaru Nakamura gelijk op 16,5 punten. In de tie-break eindigde de eerste wedstrijd in gelijkspel. De tweede won Carlsen, die daarmee de titel binnensleepte. De Rus Vladimir Kramnik werd derde met 15 punten.