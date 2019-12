Kjeld Nuis mag toch naar WK Afstanden in Salt Lake City

Schaatser Kjeld Nuis mag toch deelnemen aan het WK Afstanden in Salt Lake City in februari. Hij heeft „op basis van zijn prestaties in het recente verleden” een aanwijsplek gekregen van schaatsbond KNSB voor de 1.000 en 1.500 meter. Dat heeft de KNSB maandag bekendgemaakt. Dit betekent dat de nummers drie op deze afstanden hun startbewijs aan Nuis moeten afstaan. Dat zijn Dai Dai Ntab op de 1.000 meter en Koen Verweij op de 1.500 meter.

Tijdens het NK Afstanden in Heerenveen afgelopen weekend werden de startbewijzen voor het WK verdeeld. Kjeld Nuis kon niet deelnemen omdat hij ziek was. Volgens de KSNB hoort Nuis al enkele jaren tot de „wereldtop” en verdient hij daarom een aanwijsplek. „De selectiecommissie kijkt slechts naar één ding: de selectie moet ons de grootste kans op zo veel mogelijk gouden medailles bieden”, aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, in een persbericht.

Voor het EK Afstanden volgende week krijgt Nuis geen aanwijsplek. De schaatsbond is niet overtuigd dat Nuis dan voldoende is aangesterkt.

Zaterdag zei Verweij al tegen de NOS weten protest aan te tekenen mocht Nuis een aanwijsplek krijgen. „Hij had hier gewoon moeten staan”, zei hij over Nuis.