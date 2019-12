Jumbo wil groeien in grote steden en koopt winkels Marqt

Supermarktketen Jumbo wil groeien in de grote Nederlandse steden. Het Brabantse bedrijf is daar nu nog „ietsje ondervertegenwoordigd” en wil de komende tijd „een inhaalslag maken”, zo stelt financieel topman Ton van Veen maandag in een toelichting op de jaarcijfers. Jumbo neemt daarom nu zes winkels over van duurzame concurrenten Marqt en Ekoplaza.

„Als je demografisch kijkt, zie je dat de bevolkingsgroei meer en meer plaatsvindt in steden”, zegt Van Veen aan de telefoon. „En wij willen zijn waar de consument is.” Het probleem is: op die plekken komen weinig nieuwe geschikte locaties vrij. Het is voor Jumbo daarom vooral zoeken naar panden die het kan overnemen van andere partijen, aldus de financieel topman.

Eerder deze maand kondigde Jumbo al aan zeventien stadswinkels van warenhuisketen HEMA over te nemen. Die transactie maakt deel uit van een grotere samenwerking. Zo komen de producten van HEMA in alle winkels van Jumbo te liggen, gaan beide ketens samen winkels openen op stations en staat het logo van HEMA op de tenues van de sportteams die Jumbo sponsort.

Van de zes filialen die Jumbo nu overneemt, zijn er vijf actief onder de vlag van supermarktketen Marqt. Die formule werd onlangs overgenomen door het moederbedrijf van Ekoplaza: Udea. Bij die overname was al duidelijk dat niet alle filialen van Marqt overeind zouden blijven, omdat sommige winkels vlak naast filialen van Ekoplaza zitten.

Groeien door overnames

Welke winkels Jumbo overneemt, wil Van Veen nog niet bekendmaken, alleen dat één ervan het filiaal aan het Amsterdamse Gelderlandplein is. Na deze overname houdt Marqt nog negen filialen over. De duurzame supermarkt begon het jaar met achttien winkels, maar verkocht afgelopen maanden al vier vestigingen aan Albert Heijn, om de rest van de winkels te behoeden voor een faillissement.

Voor Jumbo is het overnemen van rivalen al jarenlang een beproefde methode om explosief te groeien. Vorig jaar nog kocht het Veghelse familiebedrijf samen met concurrent Coop 130 filialen van het Brabantse Emté. Mede door die overname is de omzet in 2019 met 14 procent gegroeid, tot 8,4 miljoen. Winstcijfers maakt Jumbo pas in het voorjaar bekend.

Naast uitbreiden in de grote steden wil Jumbo ook verder groeien in België. Daar opende het bedrijf vorige maand zijn eerste drie winkels, net over de grens. De voorlopige resultaten daar zijn „zeer hoopgevend”, aldus financieel directeur Van Veen. Gemiddeld zetten de winkels van Jumbo 200.000 tot 250.000 euro per week om, in België is dat 50 procent meer. In 2020 hoopt Jumbo twaalf tot vijftien nieuwe Belgische winkels te openen.