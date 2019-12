‘Ik begon met 200 volgers, nu zijn het er 4.000’

in

‘Toen ik werd afgewezen voor het Grafisch Lyceum spatte mijn droom uiteen. Van jongs af aan wilde ik al illustrator worden. Ik had mezelf geleerd digitaal te tekenen met simpele computerprogramma’s en met YouTube, mijn broer hielp me door Photoshop te kopen. Toen ging ik maar een andere opleiding doen, met het idee: daarna begin ik mijn eigen bedrijf.

„Van het mbo stroomde ik door naar het hbo en na mijn afstuderen in 2018 liep ik stage bij Hashtag Workmode, een flexwerkplek voor ‘digital creatives’ en influencers. Ik ontwierp gifjes en leerde er van alles over sociale media. De beelden die de huisfotograaf van mij maakte, mocht ik online plaatsen, de collega’s introduceerden me in hun netwerk. Toen ik begon had ik 200 volgers op Instagram, nu zijn het er meer dan 4.000.

„Zonder sociale media was ik niet gekomen waar ik nu ben – meer dan 80 procent van mijn opdrachten krijg ik via berichten op Instagram. Op die manier kreeg ik bijvoorbeeld een tijdelijke aanstelling als beeldredacteur bij tijdschrift Happinez. Mijn stijl is vrolijk, uitgesproken en lief, met veel pastelkleuren. Ik ben geïnspireerd door Japanse popcultuur en de 3D-animaties die ik vroeger op MTV zag.

„Vanaf mijn afstuderen lukte het om rond te komen van mijn werk. Op mijn site verkoop ik pakketten voor sociale media – gifjes (zes voor 250 euro), stickers en augmented reality-gezichtsfilters. Mijn laatste grote opdracht was het illustreren van het kookboek van chef Mounir Toub.”

‘Ik woon en werk thuis, bij mijn moeder en broer. Hij betaalt de vaste lasten, dat ziet hij als zijn verantwoordelijkheid. Ik draag bij waar ik kan.

„Als ochtendritueel doe ik een gebed en lees ik de Koran. In mijn notitieboekje maak ik een planning voor de dag. Dan begin ik rond negen en ga door tot tien uur ’s avonds. In mijn vrije tijd houd ik ervan om familie te bezoeken, een ‘facial’ te nemen, of om sushi te eten.

„Mijn Instagram-pagina is heel persoonlijk. Soms doe ik een onderzoek onder mijn volgers om te vragen wat ze in mijn feed zouden willen zien. Ik vertel over mijn ervaringen met het dragen van een hoofddoek in Nederland, veel mensen kennen geen moslims. Diversiteit is een thema in mijn werk, ik teken vrouwen van verschillende achtergronden. Female empowerment vind ik belangrijk, elkaar steunen in plaats van naar beneden halen.

„Ik geloof in het islamitische concept van voorbeschikking. Dat betekent dat voor je geboorte al vaststaat wat er in je leven gebeurt. Dat kan beklemmend klinken, maar mij geeft het juist rust. Ik probeer mezelf niet te vergelijken met anderen en als ik een keer een project niet krijg, dan weet ik dat er in de toekomst wel wat anders zal komen. Dit concept betekent trouwens niet dat je achterover kunt leunen, je zult er wel wat voor moeten doen.”

Inkomen: gemiddeld 2.500 euro, tijdens vakantieperiodes minder Vaste lasten: woonlasten (0 euro), verzekeringen (130 euro), boodschappen (100 euro), mobiel en internet (25 euro), abonnementen (Adobe-programma’s 25 euro, online boekhoudingsprogramma 15 euro), sporten (20 euro), kleding (100 tot 200 euro), verzorging en ‘wellness’ (200 euro), horeca (50 euro), reizen (25 euro privé, 50 tot 250 euro zakelijk), tekenmateriaal (50 euro) Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: Macbook Pro 15 inch (2.800 euro)