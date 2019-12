Het jaar in dierenfoto’s

Zeezoogdieren in gevangenschap in Srednyaya Bay, nabij de Siberische havenstad Nachodka. - In november werden de laatste walvissen uit deze ‘whale jail’ vrijgelaten, na internationale kritiek op de erbarmelijke leefomstandigheden van de dieren. In mei kwam er ook al een Russische beloega in het nieuws, die langs de Noord-Noorse kust werd aangetroffen met een halsband – vermoedelijk bedoeld voor een videocamera – waarop stond ‘Equipment of St. Petersburg’. Onderzoekers opperden dat de verrassend tamme tandwalvis getraind was door de Russische marine, en uit gevangenschap was ontsnapt. De marine ontkende dat, maar bevestigde wel dat er dolfijnen worden opgeleid om bijvoorbeeld mijnen te bevestigen of op te sporen. Foto Sergei Petrov/AFP