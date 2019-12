Het jaar in beeld

Zandzakken trekken je blik de diepte in 1 december 2019, Amsterdam



Het licht is uit de Amsterdamse Oude Kerk verdwenen. De Argentijn Adrián Villar Rojas verduistert in de installatie Poems for Earthlings de ramen. Zandzakken zijn metershoog opgestapeld. Preekstoel en orgel zijn aan het zicht onttrokken. Er klinken geluiden: babygehuil, stemmen, vogelzang. Voor velen is de kerk veranderd in een spookhuis. De uit Frankfurt am Main afkomstige fotograaf Jörg Baumann legt de verduisterde kerkruimte vast in hevig, donker beeld, er straalt slechts licht van kroonluchters. Baumanns fotoreeks is indringend, ook aangrijpend: bijna elke verwijzing naar het religieuze bouwwerk is weggewist. Vanouds wijzen pilaren naar de hemel. Nu trekken zandzakken de blik de diepte in, naar de aarde. Baumanns foto verzacht niks; hij beeldt onverhuld een onderwereld uit.



Kester Freriks, Medewerker Kunst