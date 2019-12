‘Gratieverzoek schutter Delfts café ’t Koetsiertje opnieuw afgewezen’

De man die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café ’t Koetsiertje, krijgt weer geen gratie. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft een verzoek daartoe opnieuw afgewezen. Dat zegt de advocaat van de tot levenslang veroordeelde Cevdet Y. maandag tegen persbureau ANP. De raadsman bereidt een kort geding voor om het besluit aan te vechten.

Y. schoot in het café zes mensen dood, onder wie een 12-jarig meisje, nadat hij ruzie kreeg met een andere bezoeker. Hij werd in 1984 schuldig bevonden aan moord en vijf keer doodslag en werd tot levenslang veroordeeld.

Voorzieningenrechter

In september wees Dekker al een eerder verzoek tot gratie af. Maar in november oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de Nederlandse staat het verzoek toch in behandeling moest nemen. Eerder had de strafrechter namelijk geadviseerd het verzoek wel toe te wijzen en de minister mocht dit advies alleen naast zich neerleggen als er feiten en omstandigheden zijn die de strafrechter niet in zijn advies had meegenomen. Dat bleek niet het geval.

Dit was niet voor het eerst dat de rechter het besluit van de minister terugdraaide. In april werd een eerdere afwijzing van minister Dekker ook al door de rechter verworpen.

Veroordeelden met een levenslange gevangenisstraf kunnen in Nederland alleen vrijkomen als ze een gratieverzoek indienen. Dit kan een onbeperkt aantal keer. Het verlenen van gratie gebeurt uiteindelijk per koninklijk besluit, op advies van de minister van Rechtsbescherming en gebeurt zelden.