FNV-leden stemmen in met nieuwe cao ziekenhuispersoneel

De leden van vakbond FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao voor personeel in ziekenhuizen. Dat meldt de vakbond maandagochtend. 88 procent van de FNV-leden stemde voor de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden die volgen uit het onderhandelingsakkoord dat 14 december werd bereikt. De ziekenhuis-cao geldt in totaal voor tweehonderdduizend medewerkers.

Het akkoord van twee weken geleden, tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), moest nog worden voorgelegd aan de leden. Zondagavond stemden die van de FNV, de grootste vakbond, in met de nieuwe cao. Aangezien ook de leden van de NVZ er al mee hadden ingestemd is de nieuwe cao volgens de FNV „nu een feit”.

1.200 euro

In het akkoord is onder meer een structurele loonstijging afgesproken van 8 procent over een looptijd van 27 maanden en een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Ook zijn er betere afspraken over werk- en rusttijden gemaakt en hogere leerlingsalarissen en stagevergoedingen afgesproken.

De vorige cao voor ziekenhuispersoneel liep af op 31 maart 2019. Sinds juni zijn er onderhandelingen over nieuwe voorwaarden en werden er meerdere acties gevoerd. Er was grote ontevredenheid over de hoge werkdruk en uitblijvende loonsverhogingen. Op 20 november vond een landelijke ziekenhuisstaking plaats waarbij ongeveer 150.000 medewerkers van 119 verschillende locaties 24 uur lang geen spoedeisende werkzaamheden verrichtten.