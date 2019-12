Een topjaar voor de AEX, met dank aan ASML

Wie echt zijn best deed, kon dit jaar toch geld verliezen op de aandelenmarkten. Maar de dominante kleur van de noteringen op de diverse beurzen was groen, van New York tot Amsterdam. Een terugblik op de gang van zaken op de Nederlandse beurzen gedurende 2019.

Uitstekend jaar

De prestatie van de toonaangevende Amerikaanse S&P 500-graadmeter – 29 procent erbij – haalt de AEX niet. Wel was het een uitmuntend jaar voor de index van de Nederlandse hoofdfondsen. Met nog twee handelsdagen te gaan, staat de AEX op een plus van 25 procent. Dat maakt 2019 tot het beste jaar van het decennium, en het op twee na beste jaar van deze eeuw. Daarmee deed de AEX het beter dan het Europese gemiddelde, dat uitkwam op 24 procent. Sterker, in de toptien van sterkste stijgers onder de Europese beursgenoteerde bedrijven stonden er drie uit Nederland: chipmachinefabrikanten ASMI (1) en ASML (9) en biotechbedrijf Galapagos (2).

De prestatie van de Amsterdam Midkap Index (AMX), met middelgrote Nederlandse bedrijven, valt ook op: een stijging met 38 procent. Dat had onder andere te maken met het belang van chipaandelen in deze index. Chips zijn erg in trek in een wereldeconomie die goed draait.

Renteverlagingen

Boven alles was dit een jaar een reactie op het voorgaande. De laatste maanden van 2018 stonden in het teken van dalende koersen wereldwijd, ingegeven door aangekondigde renteverhogingen van centrale banken. „Het grote event in 2019”, zegt Nico Inberg van beleggersplatform IEX, „was dat centrale banken stopten met renteverhogingen”. Ze gingen de rente zelfs verlagen. Met staatsobligaties viel daardoor niks meer te verdienen. „Dus gingen beleggers op zoek naar rendement”, zegt Inberg. Ze kwamen uit bij aandelen, wat de koersen omhoog dreef.

Vier beursgangen

De verwachting was dat het een mager jaar voor beursgangen zou worden. Dat viel mee. Vier bedrijven vonden hun weg naar Beursplein 5: slachtmachinefabrikant Marel, snellaadbedrijf Fastned, vastgoedbelegger Aedifica en investeerder Prosus. Weliswaar verlieten zes bedrijven de beurs, maar daarbij is het belangrijk om naar marktwaarde te kijken. De nieuwe fondsen waren bij introductie samen 101 miljard euro waard. De bedrijven die weggingen, namen bijna 26 miljard euro mee. Zo groeiden de Nederlandse beurzen toch met 75 miljard in 2019.

Het jaar van ASML

Gemeten naar koerswinst was 2019 in de AEX het jaar van Galapagos: het fonds steeg 136 procent. ASMI steeg nog meer, maar is een Midkapper. De sprong van Galapagos is te danken aan het veelbelovende reumamiddel filgotinib, dat twee belangrijke tests doorstond, en de in juli aangekondigde samenwerking met farmaceuticaconcern Gilead. Maar het verhaal van de AEX in 2019 is vooral het verhaal van ASML (plus 93 procent). De chipmachines van het Veldhovense bedrijf blijven mondiaal in trek. Met een weging van 18 procent is ASML het belangrijkste bedrijf in de AEX. Galapagos blijft daar met een weging van 1,2 procent ver achter. Zonder ASML was de AEX dit jaar niet 25, maar 14 procent gestegen.

Enkele verliezers

Slechts een paar AEX-bedrijven noteerden dit jaar koersverlies. Grootste daler: het door schandalen geplaagde ABN Amro, dat 14 procent inleverde. Geen toeval, zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer: door de lage rente bleven financiële aandelen (Aegon, ASR, NN Group, Aegon) dit jaar achter bij andere fondsen.