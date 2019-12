Edward Sturing keert terug bij Vitesse als hoofdtrainer

Edward Sturing volgt de in november opgestapte trainer Leonid Sloetski op bij Vitesse. Dat heeft de club maandagmiddag bekendgemaakt.

Sturing is een bekende van de voetbalclub uit Arnhem. De 56-jarige was van 2003 tot 2006 al hoofdtrainer en vervulde daarna nog vijf keer de rol van interim-trainer voor Vitesse. Hij kwam als speler in 295 competitiewedstrijden uit voor de club. Vorig seizoen was Sturing assistent van Sloetski, maar die werkrelatie was niet goed. Sturing werkte sinds juni in de jeugd van de club.

Sturing wilde na het vertrek van Sloetski geen interim-trainer worden. Dat werd Joseph Oosting, voor de korte klap bij een voetbalclub in crisistijd

Geen tussenpaus

Sloetski nam in november per direct ontslag bij Vitesse na een bij Heerenveen verloren wedstrijd. Dat was de vijfde nederlaag op rij voor de Rus. Op dat moment wilde Sturing geen tussenpaus worden en werd Joseph Oosting aangesteld. Sturing blijft nu in ieder geval tot aan het einde van dit seizoen. Hij wil „van waarde zijn voor de club”, stelt hij in het persbericht van Vitesse. Zijn voornaamste doel: „Ik wil dat mensen weer naar het Gelredome komen als Vitesse thuis speelt.”

Vitesse staat nu op de zesde plaats in de eredivisie. Volgens de algemeen directeur van Vitesse, Pascal van Wijk, is de doelstelling van de club nog steeds om Europees voetbal te halen.