De sluwe schurk Jeremy Thorpe

De Britse Liberaal Jeremy Thorpe (1929-2014) doet denken aan D66-leider Hans van Mierlo. Als voormalig tv-presentator had hij een uitstekend gevoel voor media en marketing, waardoor hij zijn kleine partij begin jaren zeventig tot bloei bracht, als redelijk alternatief voor Labour en de Conservatieven. De jonge, geliefde partijleider kon geweldig campagne voeren. Hij nam het op voor migranten, voor Europa, tegen apartheid en tegen de doodstraf.

Maar het parlementslid gaat toch heel anders de geschiedenis in, zo blijkt uit de fantastische driedelige BBC-serie A Very English Scandal (2018), die NPO 2 dezer dagen uitzendt. De ontknoping is vanavond. Je kunt de serie ook bingen op NPO Start Plus.

Thorpe kwam ten val nadat hij werd vervolgd wegens het beramen van een moordaanslag op zijn ex-geliefde, de losse arbeider Norman Scott. De twee hadden een geheime relatie in de jaren zestig, toen homoseksualiteit nog strafbaar was in het VK. Nadat Thorpe de relatie beëindigde, gaf Norman hem de schuld van alles wat misging in zijn leven. En omgekeerd was dat eigenlijk ook zo. Thorpe werd vrijgesproken, maar het publiek oordeelt anders, dus zijn carrière was voorbij.

Grote attractie van de serie is Hugh Grant, die is tegengecast als de sluwe schurk Thorpe. We kennen Grant als de onweerstaanbaar charmante stuntel in romkoms. Het gladde gezicht is inmiddels flink gegroefd, met een Lubbersschaduw op de kaken. Charme heeft Thorpe nog wel, voor de bühne. Maar wij zien vooral de achterkant. Zijn harde opportunisme wordt mooi gespiegeld door de mooie, onzekere stalknecht Norman. Ben Whishaw (Q in de Bondfilms, Sebastian in de remake van Brideshead Revisited) speelt hem als een labiele dramaqueen, die weinig van het leven bakt, maar die toch de sympathie van de kijker houdt. Zeker als hij luid en trots in de rechtbank verklaart: „I was rude, I was vile, I was queer … I was myself!”

Het scenario is geschreven door Russell T Davies, de man die in 2005 de Britse scifi-klassieker Doctor Who een nieuw leven gaf. Regisseur Stephen Frears, die met Prick Up Your Ears en My Beautiful Laundrette in de jaren tachtig al pionierde met films over gayrelaties, benadrukt in deze serie dat alle ellende wordt veroorzaakt door de Britse onderdrukking van homoseksuelen. Zonder dat zou de relatie tussen Thorpe en Norman nooit zo broeierig zijn geweest en zouden de twee nooit zo onder druk hebben gestaan. Daarnaast maakt Frears er een #MeToo-verhaal van, over verleiding in een extreem ongelijke machtsrelatie.

Toch is het geen politieke serie, en ook geen misdaadserie. Verwarrend maar aangenaam contrasterend met het zware onderwerp is juist de opgewekte, lichte toon, met veel aandacht voor het koddige en het vreemde. Vooral het beramen van de moord door een stel tapijtverkopers wordt kluchtig in beeld gebracht. De zenuwachtige huurmoordenaar schiet na een hoop geklungel niet Norman dood, maar de Deense dog die hij aan het uitlaten is. Haar naam was Rinka.