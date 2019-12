Celstraf voor Chinese wetenschapper die baby’s genetisch manipuleerde

De Chinese wetenschapper Jiankui He die vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis embryo’s van baby’s genetisch manipuleerde, is veroordeeld tot drie jaar celstraf en een boete van 3 miljoen Chinese yuan (bijna 400.000 euro). Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua maandag. Jiankui He was al onder huisarrest geplaatst en ontslagen door de universiteit waar hij werkte.

Volgens het vonnis heeft Jiankui He bewust China’s regels en ethische grenzen overschreden. Jiankui He zou in zijn „streven naar bekendheid en geld” de medische orde „ernstig hebben verstoord”. Twee andere wetenschappers die bij het experiment hebben geholpen, hebben lagere straffen gekregen.

Resistent tegen hiv

Jiankui He werd in november 2018 wereldnieuws toen hij op een persconferentie bekendmaakte de genen van embryo’s van een tweeling te hebben aangepast met de gentechnologie crispr-cas9. De meisjes Lulu en Nana zouden door hem in embryofase genetisch zijn gemanipuleerd waardoor ze resistent werden tegen hiv-infecties. Vanuit de hele wereld werd met verontwaardiging gereageerd op het experiment.

