Britse vrouw schuldig bevonden aan verzinnen groepsverkrachting Cyprus

Een Britse vrouw is maandag door de rechtbank op Cyprus schuldig bevonden aan het fabriceren van een verhaal over een groepsverkrachting. Dat melden Britse media. De 19-jarige vrouw zei op Cyprus te zijn verkracht door twaalf Israëlische jongens en mannen, maar trok haar aangifte na tien dagen weer in. Ze heeft bekend de verkrachting te hebben verzonnen. Nu stelt ze dat ze hiertoe is gedwongen door de Cypriotische politie.

De vrouw hangt maximaal een jaar celstraf of een boete van ruim 1.000 euro boven het hoofd. Op 7 januari doet de rechtbank op Cyprus uitspraak over de strafmaat.

De verkrachting zou afgelopen juli hebben plaatsgevonden in een hotelkamer in de stad Ayia Napa. De vrouw heeft verklaard uit vrije wil met een van de Israëlische mannen (tussen de 15 en 22 jaar oud) naar bed te zijn gegaan, toen de anderen de kamer binnenstormden en haar verkrachtten. Kort nadat ze aangifte deed, werden de twaalf Israëliërs gearresteerd.

Lees ook dit interview met hoogleraar Jan Hendriks: ‘Meisjes worden niet een kelderbox ingesleurd. Ze gaan zelf mee’

Videobeelden

Na tien dagen veranderde de vrouw echter haar verklaring. In een schriftelijke bekentenis stelde ze dat ze de verkrachting had verzonnen. Volgens de Cypriotische justitie deed ze dit nadat ze was geconfronteerd met videobeelden waarop te zien zou zijn dat ze vrijwillig seks had met de Israëliërs. Na de verklaring werd de vrouw opgepakt en de mannen vrijgelaten. Zij zijn inmiddels teruggekeerd naar Israël.

De vrouw zegt zelf dat ze haar verklaring veranderde omdat ze daartoe werd gedwongen door de politie. Ze zou urenlang zijn ondervraagd zonder dat haar advocaat aanwezig was en de politie zou hebben gedreigd haar vrienden op te pakken voor medeplichtigheid. Ook zou haar verteld zijn dat ze alleen terug mocht naar haar hotel als ze de bekentenis (die door de politie zou zijn gedicteerd) ondertekende.

De Cypriotische autoriteiten ontkennen deze aantijgingen. De vrouw is inmiddels op borgtocht vrijgelaten op Cyprus, maar kan het eiland nog niet verlaten omdat haar paspoort is ingenomen.