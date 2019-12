Achttien doden bij aanval in oosten van Congo

Zeker achttien mensen zijn maandag gedood bij een aanval op een dorp in het oosten van Congo. Dat meldt persbureau Reuters. In de regio is het geweld opgelaaid nadat de regering eind oktober een offensief begon tegen rebellenbeweging Forces Démocratiques Alliées (ADF). Sindsdien zijn in het gebied bijna tweehonderd mensen vermoord.

De rebellen vielen het afgelegen dorp Apetina aan, nabij de grens met Oeganda, en staken de huizen in brand. Toen het leger aankwam, waren de rebellen verdwenen, aldus een woordvoerder. Volgens de regering heeft het offensief dat eind oktober werd ingezet effect en zijn bijna alle verblijfsplaatsen van ADF verwoest. Desondanks houdt het geweld aan. Twee weken geleden werden bij een aanval nog 22 mensen gedood.

De Verenigde Staten hebben eerder deze maand zes leden van ADF sancties opgelegd, onder wie de leider Musa Baluku. Ook is in het gebied een vredesmacht van de Verenigde Naties aanwezig om bescherming te bieden tegen het geweld van ADF. Maar het protest tegen de vredesmacht is de afgelopen weken gegroeid. Congolezen voelen zich namelijk niet beschermd.

Het geweld in de regio bemoeilijkt bovendien de vaccinatie-campagnes en de behandeling van ebolapatiënten. Bij aanvallen op ebola-behandelcentra in het noordoosten van het land kwamen vorig maand nog drie hulpverleners om.