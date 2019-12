In de organisatie waar ik werkte ging ik ook over de kerstpakketten. Door ervaring wijs geworden bemoeide ik mij niet met de inhoud ervan: je doet het namelijk nooit goed. In plaats daarvan stelden we een commissie in. Die verraste de medewerkers met een chocoladefontein, een apparaat dat vloeibare chocolade maakt. Je kunt dan met de hele familie rond de tafel om chocolade te dippen. Kort na het uitdelen van de kerstpakketten vroeg ik Marianne, onze secretaresse, of de collega’s deze geste wisten te waarderen. Ze glimlachte wat, typte iets in, en draaide haar beeldscherm naar me toe. Ik keek naar een pagina op de site van Marktplaats, met daarop een lange rij vandaag aangeboden chocoladefonteinen. Marianne ging met haar vinger langs het rijtje, en zei: „Vanmorgen vroegen ze er nog twee keer zo veel voor.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 30 december 2019