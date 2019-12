’339.000 dieren dood door brand en hittestress in 2019’

Minstens 339.000 dieren zijn dit jaar omgekomen door de gevolgen van brand of hitte, blijkt uit cijfers van Wakker Dier. De meeste dieren zijn gestikt, meldt de belangenorganisatie maandag. Bij stalbranden kwamen dit jaar 176.000 dieren om en de zomerse hitte kostte in 2019 aan 163.000 dieren het leven.

De meeste dieren stierven begin juli toen de ventilatie van een vleeskuikenbedrijf uitviel op een zeer hete dag. 150.000 jonge kuikens stikten. Bij de grootste stalbrand kwamen afgelopen zomer 100.000 kippen om het leven. Deze brand in een kippenschuur in het Groningse Kiel-Windeweer bleek aangestoken te zijn. Cijfers over stalbranden worden door Wakker Dier al sinds 2006 bijgehouden, terwijl cijfers over dode dieren door hitte dit jaar voor het eerst zijn bijgehouden.

Hitteplan voor dieren

Wakker Dier wil dat er een Nationaal Hitteplan voor dieren komt, aangezien de verwachting is dat het aantal hete zomers zal toenemen. Zo’n plan is er op dit moment nog niet, waardoor de dieren volgens Wakker Dier opgesloten zitten in stallen waar het wel 40 graden kan worden. Anne Hilhorst van Wakker Dier zegt in een verklaring: „We beschermen onze dieren niet goed. Als er brand uitbreekt of de temperatuur wordt veel te hoog, zitten ze als ratten in de val.”

Lees ook: Stalbrand is een drama met vaak onbekende oorzaak

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) overweegt extra maatregelen te nemen, nadat de Partij voor de Dieren afgelopen zomer Kamervragen stelde naar aanleiding van het hoge aantal dode dieren door de extreme hitte. Wel zijn er binnen de sector al afspraken gemaakt om geen dieren meer te transporteren als de temperatuur boven 35 graden ligt.