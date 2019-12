27 Soedanese agenten ter dood veroordeeld voor moord op demonstrant

Een rechtbank in Soedan heeft maandag 27 leden van de nationale veiligheidsdiensten ter dood veroordeeld voor de moord op een demonstrant. Dat meldt persbureau AP. De rechtbank in de stad Omdurman acht bewezen dat de agenten een opgepakte leraar hebben gemarteld en omgebracht, die eerder dit jaar meedeed aan de protesten tegen de inmiddels afgezette president Omar al-Bashir. Het is de eerste keer dat leden van de veiligheidsdiensten worden veroordeeld voor het geweld dat werd ingezet tijdens de protesten.

De man, de 33-jarige Ahmed al-Khair, werd eind maart gearresteerd tijdens de grootschalige antiregeringsprotesten in het Oost-Afrikaanse land. Een dag later werd bekend dat hij was overleden. Hij bleek omgebracht door leden van de geheime dienst NISS.

Duurder brood

In december 2018 braken protesten in Soedan uit in reactie op de prijsstijgingen van brood en benzine. In de maanden die volgden groeide het protest uit tot een algemene aanklacht tegen de autocratische president Omar al-Bashir. De demonstranten eisten onder meer zijn aftreden, vrije verkiezingen en een betere bescherming van de mensenrechten.

Oud-generaal Bashir werd in april afgezet. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor corruptie en witwassen.