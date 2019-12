16-jarig slachtoffer steekpartij Drachten overleden

Een 16-jarige jongen uit Drachten is maandagochtend overleden aan de verwondingen die hij vorige week zondag opliep bij een steekincident in de Friese plaats. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan NRC. Twee jongens van 14 en 15 jaar oud werden gearresteerd na de steekpartij.

Het slachtoffer werd na het incident op zondag 22 december zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, waar hij zondag 16 werd en maandagochtend overleed. Kort na het incident voor een café op de Zuidkade in Drachten waren de emoties bij omstanders hoog opgelopen, aldus Omrop Fryslân. De oom van het slachtoffer zou een agent een gebroken neus hebben geslagen toen die hem maande weg te gaan bij zijn neefje.

De vermoedelijke daders worden verhoord en zitten in beperking, aldus de woordvoerder van het OM. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat. Het onderzoek loopt nog volgens een woordvoerder, die vooralsnog niets wil zeggen over de toedracht en tenlastelegging omdat het minderjarige verdachten betreft.

Op Facebook is opgeroepen tot een stille tocht voor het slachtoffer. Die moet gehouden worden op dinsdagavond om 21.00 uur in Drachten.