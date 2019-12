15 jaar cel voor moord op Slowaakse journalist Kuciak

Een 42-jarige Slowaak is maandag veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor zijn aandeel in de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde in 2018, melden Slowaakse media. Zoltan Andrusko is de enige van de vijf verdachten die schuld heeft bekend in ruil voor strafvermindering.

Andrusko zou een „bemiddelende rol” hebben gespeeld bij de moord, die door de andere verdachten zou zijn opgedragen en uitgevoerd. Hij was met justitie tot een deal gekomen, die onder meer inhield dat hij veroordeeld zou worden tot een celstraf van tien jaar. De rechter oordeelde maandag dat dit te mild was en stelde een straf van vijftien jaar voor. Dat accepteerde Andrusko.

Maffianetwerken

De zaak tegen de andere vier verdachten loopt nog en zal vermoedelijk in januari worden afgerond. Hoofdverdachte is de zakenman Marian Kocner. De Slowaakse justitie vermoedt dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord op Kuciak en zijn verloofde. Kuciak schreef veelvuldig over maffianetwerken en corruptie, waarbij Kocners naam geregeld voorkwam. Kocner en de drie andere verdachten kunnen een levenslange celstraf krijgen.

De moord op Kuciak leidde tot grootschalige protesten in Slowakije en uiteindelijk ook tot het aftreden van premier Robert Fico en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinák. Ook het hoofd van de politie moest vertrekken.