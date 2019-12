Zuid-Afrikaanse rangers geschorst na breken arm wielrenner

Vijf rangers van het Nationaal Park Tafelberg in Zuid-Afrika zijn zaterdag voorlopig op non-actief gesteld. De vijf zijn betrokken bij een incident met de Zuid-Afrikaanse wielrenner Nicholas Dlamini, die bij een aanhouding in het safaripark zijn arm brak. De Zuid-Afrikaanse minister van Milieu Barbara Creecy had de leiding van het park opgeroepen de rangers te schorsen, schrijft zij op Twitter.

Op beelden van de aanhouding van Dlamini is te zien hoe de renner van NTT Pro Cycling – voorheen Dimension Data – tegen een auto wordt gedrukt en vervolgens zijn linkerarm wordt gebroken. Volgens de bewakers had de 24-jarige Dlamini, die bezig was aan een trainingsronde, geen geldig toegangsbewijs voor het park bij zich. Hij is in het ziekenhuis in Kaapstad inmiddels geopereerd aan zijn arm.

Publiek excuus

In een eerste reactie op het incident schreef het safaripark dat Dlamini zichzelf zou hebben verwond tijdens het incident. Daar kwam het in een latere verklaring op terug. NTT Pro Cycling riep het safaripark in een verklaring op tot een publiek excuus vanwege de manier waarop Dlamini is behandeld. Ook wil het team dat Nationaal Park Tafelberg zich meer gaat inzetten voor de wielersport.

Dlamini, die dit jaar voor het eerst de Ronde van Spanje reed, is sinds 2016 professioneel wielrenner. Volgens zijn team mist hij door de operatie een groot deel van zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. Hij won vorig jaar nog het bergklassement in de Ronde van Groot-Brittannië.