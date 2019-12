VS bombarderen vijf doelen van de Iraakse tak Hezbollah

De Verenigde Staten hebben zondagavond vijf locaties van de Iraakse militie Hezbollah Brigade gebombardeerd. Het gaat om een vergeldingsactie van een raketaanval op een militaire nederzetting nabij Kirkuk in het noorden van Irak, afgelopen vrijdag, waarbij één Amerikaanse defensiemedewerker om het leven kwam en vier gewonden vielen. De VS stellen dat de Hezbollah Brigade achter de aanval zat, waarbij zo’n dertig raketten zouden zijn afgevuurd. Dat melden persbureaus AP en Reuters.

De VS zouden onder meer wapendepots en commando- en controlebases van de militie hebben geraakt. Drie van de vijf doelen waren in het noorden van Irak, nabij grensstad Qaim, de andere twee locaties waren in Syrië. Het Iraakse leger zegt dat bij de aanval vier strijders zijn omgekomen en dertig gewond raakten. Hoe de aanval is uitgevoerd, vermeldden de VS niet. Reuters meldt op basis van een anonieme overheidsbron dat F-15’s zijn gebruikt.

Hezbollah Brigade (ook wel Hezbollah Kata’ib) is de Iraakse en onafhankelijke tak van de Libanese sjiitische partij en militante beweging Hezbollah. Hezbollah Brigade wordt geleid door de Iraans-Iraakse commandant Abu Mahdi al-Muhandis en de militie heeft trouw gezworen aan Iran.

De VS hebben zo’n vijfduizend militairen in Irak. Zij werken samen met de Iraakse overheid. Afgelopen maanden is het zeer onrustig in het Midden-Oosterse land. Bijna zeshonderd demonstranten zijn omgekomen bij anti-regeringsprotesten. Premier Adel Abdul-Mahdi is eind november afgetreden als gevolg van de protesten. Abdul-Mahdi vervult tot op heden nog wel verschillende van zijn oude taken en noemde de Amerikaanse aanval op de vijf doelen een schending van de Iraakse soevereiniteit.