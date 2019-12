Visser wint op 5.000 meter tweede Nederlandse titel

Esmee Visser heeft zondag bij de NK Afstanden in Heerenveen de 5.000 meter gewonnen. In een vol Thialf won de 23-jarige schaatster in 6.50,96 haar tweede nationale titel. Irene Schouten werd in 6.54,87 – net als een dag eerder op de 3.000 meter – tweede.

Visser had zaterdag nog haar eerste nationale titel ooit gepakt op de 3.000 meter. In 4.01,29 bleef ze Schouten toen net voor, die 4.01,80 noteerde. Zondag reden Visser en Schouten in een directe rit tegen elkaar en was het verschil aan de meet bijna vier seconden. Carlijn Achtereekte werd vlak achter Schouten derde en greep zo net naast kwalificatie voor de WK Afstanden in Salt Lake City in februari.

Bij de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang had Visser nog verrast door de titel te veroveren op de langste afstand bij de vrouwen. Later op zondag staan bij de mannen nog de 10.000 meter, de 1.000 meter en de massastart op het programma. Die laatste twee vormen ook bij de vrouwen de laatste afstanden van het NK.