Vijf gewonden bij steekpartij huis rabbijn in staat New York

Bij een steekpartij in een huis van een orthodoxe rabbijn in de Amerikaanse staat New York zijn zaterdagnacht vijf mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau AP. Op het moment van de aanval werd het meerdaagse joodse feest Chanoeka gevierd in het huis. De politie heeft een man aangehouden.

De vijf gewonden, van wie er een zes keer zou zijn gestoken, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader vluchtte na de aanval in een auto en werd uren later door de politie gearresteerd. Hij zou in het bezit zijn geweest van een machete. Een van de aanwezigen in het huis zegt tegen The New York Times dat hij bad voor zijn leven. „De dader begon gelijk op mensen in te steken, we hadden geen tijd om te reageren”, aldus de man.

De steekpartij gebeurde in Monsey, een stadje zo’n 50 kilometer ten noorden van de stad New York. De New Yorkse politie maakte vrijdag nog bekend meer te gaan patrouilleren in joodse wijken en rondom synagoges, nadat het aantal antisemitische incidenten in de regio in korte tijd toenam. Een maand geleden werd in Monsey nog een bezoeker van een synagoge neergestoken.